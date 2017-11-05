Фабрегас намерен подписать новое соглашение с "Челси"

Хавбек "Челси" Франсеск Фабрегас намерен подписать новое соглашение с клубом, сообщает Le Figaro.

По информации ресурса, несмотря на интерес "Манчестер Юнайтед" игрок хочет продолжить выступления за лондонский клуб.

Действующий контракт Фабрегаса с "Челси" действует до 2019 года и испанец хочет, чтобы он был продлен до 2021 года.

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