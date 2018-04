Фабрегас назвал испанцев, которые могли выиграть "Золотой мяч"

Испанский полузащитник "Челси" Сеск Фабрегас поделился мнением о том, кто из его соотечественников мог стать обладателем "Золотого мяча".

"Иньеста и Хави - единственные испанцы, которые могли бы выиграть "Золотой мяч" - цитирует Фабрегаса Four Four Two.

Напомним, что в 2010 году Хави и Иньеста вошли в финальную тройку претендентов на "Золотой мяч", однако награда досталась Лионелю Месси. В 2011 году в тройке был только Хави, а в 2012-м - только Иньеста, но и в этих случаях приз получал аргентинец.

