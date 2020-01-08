Фабрегас назвал лучшего футболиста АПЛ на данный момент

Теги сеск фабрегассадио манеливерпуль

Фабрегас назвал лучшего футболиста АПЛ на данный момент

Хавбек "Монако" Франсеск Фабрегас считает нападающего "Ливерпуля" Садио Мане лучшим футболистом АПЛ.

"Самый трудный чемпионат? АПЛ с огромным отрывом! Лучший футболист АПЛ? Для меня - Садио Мане", - написал Фабрегас в своем твиттере.

27-летний Мане выступает за "Ливерпуль" с 2016 года. В текущем сезоне сенегалец провел в АПЛ 19 матчей, забил 11 голов и отдал 8 ассистов.

Ранее Мане был признан лучшим футболистов Африки в 2019 году.

Читайте также: Мане, Салах и Махрез вошли в команду году по версии Африканской конфедерации футбола. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Манчестер Сити" на классе обыгрывает соседей по городу и делает огромный шаг в финал Кубка Лиги! Кажется, Сульшер будет уволен!

"Манчестер Сити" на классе обыгрывает соседей по городу и делает огромный шаг в финал Кубка Лиги! Кажется, Сульшер будет уволен!

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 19 55
2 Лестер Сити Лестер Сити 21 45
3 Манчестер Сити Манчестер Сити 21 44
4 Челси Челси 21 36
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 21 31
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 21 30
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 21 30
8 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 20 29
9 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 21 28
10 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 21 27
11 Эвертон Эвертон 21 25
12 Саутгемптон Саутгемптон 21 25
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 21 25
14 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 21 24
15 Бернли Бернли 21 24
16 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 20 22
17 Астон Вилла Астон Вилла 21 21
18 Борнмут Борнмут 21 20
19 Уотфорд Уотфорд 21 19
20 Норвич Сити Норвич Сити 21 14
Полная таблица

топ-5 тегов