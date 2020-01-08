Фабрегас назвал лучшего футболиста АПЛ на данный момент

Хавбек "Монако" Франсеск Фабрегас считает нападающего "Ливерпуля" Садио Мане лучшим футболистом АПЛ.

"Самый трудный чемпионат? АПЛ с огромным отрывом! Лучший футболист АПЛ? Для меня - Садио Мане", - написал Фабрегас в своем твиттере.

27-летний Мане выступает за "Ливерпуль" с 2016 года. В текущем сезоне сенегалец провел в АПЛ 19 матчей, забил 11 голов и отдал 8 ассистов.

Ранее Мане был признан лучшим футболистов Африки в 2019 году.

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