Фабрегас назвал лучшего игрока АПЛ

Полузащитник "Монако" Сеск Фабрегас рассказал, какого футболиста считает лучшим в английской Премьер-лиге на сегодняшний день.

"Повторюсь: Мане - лучший игрок АПЛ", - написал испанец в твиттере.

I’ll say it again. Mané best player in the League.