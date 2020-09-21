Фабрегас назвал лучшего игрока АПЛ

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Фабрегас назвал лучшего игрока АПЛ

Полузащитник "Монако" Сеск Фабрегас рассказал, какого футболиста считает лучшим в английской Премьер-лиге на сегодняшний день.

"Повторюсь: Мане - лучший игрок АПЛ", - написал испанец в твиттере.

Напомним, что ранее Фабрегас выступал за два английских топ-клуба - "Арсенал" и "Челси".

В воскресенье Мане стал героем матча между "синими" и "Ливерпулем" (0:2), оформив дубль.

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