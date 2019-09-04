Фабрегас назвал лучшего игрока мира за последние 15 лет



Полузащитник "Монако" Франсеск Фабрегас высказался о нападающем "Барселоны" Лионеле Месси, с которым он вместе играл за каталонский клуб.

"Месси кажется невероятным. Мы видели Роналдиньо, Роналдо, а также других потрясающих футболистов, но он лучший в последние 15 лет. Для него это уже 17-й сезон в профессиональном футболе и он лучший с 18 лет.

Я видел, как он делает невероятные вещи. Он мог забивать голы каждые три дня, потом улетал в Аргентину, а после этого возвращался и делал хет-трик", - приводит слова Фабрегаса AS.

Напомним, что 32-летний Месси является пятикратным обладателем "Золотого мяча".

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