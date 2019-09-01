Фабрегас назвал причину перехода в "Монако"
Полузащитник "Монако" Сеск Фабрегас рассказал, почему решил перейти в стан "монрегасков". Об этом пишет Marca.
"По контракту с "Челси" у меня оставалось полгода. Мне предложили продлить соглашение на год и снизить оклад на 60 процентов. Но я хотел стабильности для себя и своей семьи. Я не хотел менять клуб каждый год. "Монако" предложил три года. Это было мне по душе", - сказал Фабрегас.
32-летний хавбек перешел в "Монако" из "Челси" в январе 2019 года за 10 миллионов евро. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2022 года.
"Монако" с тремя баллами занимает предпоследнюю строчку Лиги 1.
А еще: Фабрегас пропустит три матча Лиги 1 | http://soccernews.ru
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