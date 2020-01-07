Фабрегас назвал самого сложного тренера в своей карьере

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Фабрегас назвал самого сложного тренера в своей карьере

Хавбек "Монако" Сеск Фабрегас рассказал, работу с каким тренером он считает самой сложной в своей футбольной карьере.

"Это Конте, при чём с отрывом. Я всегда говорил, что вернуться и поменять его мнение обо мне было одной из самых приятных вещей, которую я делал в своей карьере. Хотя мне пришлось молчать и много потеть", - отметил испанец.

Напомним, что Фабрегас играл под руководством Конте в "Челси" в период с 2016 по 2018 год. Вместе они взяли два трофея - АПЛ и Кубок Англии.

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