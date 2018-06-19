Фабрегас назвал самого талантливого игрока АПЛ

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Фабрегас назвал самого талантливого игрока АПЛПолузащитник лондонского "Челси" Сеск Фабрегас назвал самого талантливого игрока английской Премьер-Лиги.

"Азар, определенно, может стать одним из лучших игроков на Чемпионате Мира. Он, определенно, самый талантливый игрок в Премьер-Лиге и сборной Бельгии также. Он входит в тройку лучших игроков мира - это 100%. Все зависит от него", - цитирует 31-летнего хавбека Squawka.

Напомним, Азар высказался о своем возможном переходе в "Реал". | soccernews.ru

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