Полузащитник лондонского "Челси" Сеск Фабрегас назвал свой самый большой страх в футболе.

" Я боюсь своего выхода на пенсию, я все еще чувствую себя хорошо как физически, так и умственно. Но я знаю, что это будет один из самых печальных дней в моей жизни ", - приводит слова 30-летнего хавбека "аристократов" AS.

Напомним, сегодня "Челси" сыграет против "Ромы". | soccernews.ru