Фабрегас назвал троих лучших тренеров в своей карьере
Полузащитник "Монако" Сеск Фабрегас выделил троих тренеров, наиболее повлиявших на его игровую карьеру.
"Я выберу Гвардиолу, Моуринью и Венгера, потому что многим им обязан. Гвардиола в "Барселоне" и Венгер в "Арсенале" проповедовали тот стиль футбола, который я люблю. Но у Моуринью в "Челси" я провёл особенный год. С ним у меня был особый контакт. То, как он играл с моим разумом, было невероятно", - цитирует испанца BBC.
Большую часть своей карьеры Фабрегас провёл в "Арсенале" (2003-2011), за "Барселону" выступал три сезона (2011-2014), а за "Челси" играл 4,5 года (2014-2019), после чего перебрался в "Монако".
Кроме того, хавбек с 2006 по 2016 год защищал цвета сборной Испании. В его активе 15 голов в 110 матчах в составе "Фурии Рохи".
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