Фабрегас не исключил переход Неймара в "Реал"

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Фабрегас не исключил переход Неймара в "Реал"Полузащитник лондонского "Челси" Сеск Фабрегас не исключил переход форварда французского ПСЖ Неймара в мадридский "Реал".

"Неймар в "Реале"? Казалось, что он был очень счастлив в "Барсе", но он решил уйти. В футболе все может случиться. Самое главное, чтобы он был счастлив", - приводит слова 30-летнего хавбека "аристократов" le10sport.

Напомним, Хайнкес рассказал, как "Бавария" намерена нейтрализовать Неймара. | soccernews.ru

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