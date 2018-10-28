Фабрегас не исключил своего возвращения в один из бывших клубов

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Фабрегас не исключил своего возвращения в один из бывших клубовПолузащитник лондонского "Челси" Сеск Фабрегас не исключил своего возвращения в один из бывших клубов.

"Мое будущее? Я чувствую себя хорошо. Через семь месяцев мой контракт с "Челси" истечет. Возвращение в "Арсенал"? Очевидно, что "Арсенал" навсегда останется в моем сердце. Я никогда не забуду этот клуб... Почему бы и не вернуться? Мы не знаем, что случиться в будущем, но к этому клубу я всегда буду испытывать огромное уважение", - цитирует 31-летнего хавбека Marca.

Фабрегас выступал за "Арсенал" в период с 2003-го по 2011-й годы. За это время он забил 59 мячей и сделал 91 результативную передачу в 306 играх за клуб.

Напомним, "Челси" поборется с "Манчестер Юнайтед" за общую трансферную цель. | soccernews.ru

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