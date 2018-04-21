Фабрегас: "Никогда не думал, что Венгер сам захочет покинуть клуб"

Полузащитник Сеск Фабрегас прокомментировал решение наставника лондонской команды Арсена Венгера попрощаться с клубом.

Напомним, что француз покинет Лондон в конце сезона.

"Никогда не думал, что Венгер сам захочет покинуть клуб, это большой поступок с его стороны. Я очень ценю его поддержку и советы. Он верил в меня с первого дня, я ему многим обязан. Венгер стал для меня вторым отцом, который всегда гнал вперед. Арсен, ты заслуживаешь всего самого наилучшего.", - написал он.

Фабрегас играл в "Арсенале" с 2003 по 2011 год.

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