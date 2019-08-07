Фабрегас - о лишнем весе Азара: "Это не новость, вы что последние 7 лет АПЛ не смотрели?"

Полузащитник "Монако" Сеск Фабрегас выразил недоумение по поводу того, что футбольная общественность активно обсуждает лишний вес новичка "Реала" Эдена Азара.

"Меня удивляет, что люди обсуждают лишний вес Азара. Это не новость, вы что последние семь лет АПЛ не смотрели? Предсезонная подготовка может быть сложной для него, но нужно время. Не для того, чтобы Эден набрал форму, а для того, чтобы он адаптировался к новой игровой философии, к другому типу игры, к новому уровню давления. Лично я не сомневаюсь в нём. Он станет лидером команды", - приводит слова испанца Sport.es.

Напомним, что Фабрегас и Азар выступали вместе за "Челси" с 2014 по 2019 год.

В прошлом сезоне 28-летний бельгиец забил 21 гол и сделал 17 ассистов в 52 матчах. Этим летом он перешёл в "Реал" за 100 миллионов евро плюс бонусы.

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