Фабрегас - о лишнем весе Азара: "Это не новость, вы что последние 7 лет АПЛ не смотрели?"

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Фабрегас - о лишнем весе Азара: "Это не новость, вы что последние 7 лет АПЛ не смотрели?"

Полузащитник "Монако" Сеск Фабрегас выразил недоумение по поводу того, что футбольная общественность активно обсуждает лишний вес новичка "Реала" Эдена Азара.

"Меня удивляет, что люди обсуждают лишний вес Азара. Это не новость, вы что последние семь лет АПЛ не смотрели? Предсезонная подготовка может быть сложной для него, но нужно время. Не для того, чтобы Эден набрал форму, а для того, чтобы он адаптировался к новой игровой философии, к другому типу игры, к новому уровню давления. Лично я не сомневаюсь в нём. Он станет лидером команды", - приводит слова испанца Sport.es.

Напомним, что Фабрегас и Азар выступали вместе за "Челси" с 2014 по 2019 год.

В прошлом сезоне 28-летний бельгиец забил 21 гол и сделал 17 ассистов в 52 матчах. Этим летом он перешёл в "Реал" за 100 миллионов евро плюс бонусы.

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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

"Меня удивляет, что люди обсуждают ходьбу Месси. Это не новость, вы что последние семь лет Ла Лигу не смотрели? Предпешеходная подготовка может быть сложной для него, но нужно время. Не для того, чтобы Месси начал бегать, а для того, чтобы он адаптировался к новой игровой философии, к другому типу игры, к новому уровню давления. Лично я не сомневаюсь в нём. Он сможет забивать Леганесу и дальше", - приводит слова испанца Sport.es.

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Карлыч69
Карлыч69

Ты прав, друх! Азару чтоб забить 600 голов, завоевать 5 Золотых мячей, 6 Золотых бутс и выиграть 4 Лиги Чемпионов, надо научиться ещё и ползать на своём жирном пузе, потому что только пешком не получится)))

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

"Боже, как же я люблю ебаться и получать горячие потоки спермы в свой рот. Меня ебали в разных местах - на работе, дома и в кафе, в самолете и в машинах, много раз на улице и на крышах домов. Но этот случай, похоже, навсегда врезался в мою память. В середине ноября я улетела из холодного Питера в солнечный Таиланд. С подругой Ленкой мы взяли экскурсию на слонах и отправились в джунгли. Ленка, к слову, мне не уступает в жажде секса. У нас была индивидуальная экскурсия - то есть мы вдвоем и молоденький таец. Лена, разумеется, начала его соблазнять и он начал присовывать ей прямо на слоне." Это не ты случайно пишешь на украинских футбольных сайтах?

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