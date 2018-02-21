Фабрегас: "Обороняться 90 минут на "Камп Ноу" - это самоубийство"

Полузащитник лондонского "Челси" Сеск Фабрегас поделился ожиданиями от ответной игры 1/8 финала Лиги Чемпионов с каталонской "Барселоной".

"Вопрос о победителе противостояния все еще открыт. Мы показали, что можем конкурировать с соперником, и нам понадобится еще одна отличная производительность в нашем исполнении на "Камп Ноу", чтобы пройти дальше.

Необходимо проявлять все свои лучшие индивидуальные качества, чтобы играть против такой команды, которая владеет мячом 70% игрового времени. Мы должны отправиться в Испанию, чтобы атаковать и забить, потому что обороняться 90 минут на "Камп Ноу" - это вечность, это миссия самоубийства. Мы должны играть в свою игру", - цитирует 30-летнего хавбека ВВС.

Напомним, Фабрегас остался разочарован результатом первого матча между "Челси" и "Барселоной". | soccernews.ru