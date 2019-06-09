Фабрегас обратился к Головину после победы России над Сан-Марино

Хавбек "Монако" Франсеск Фабрегас оставил комментарий под одним из постов Александра Головина.

Головин поблагодарил фанатов за поддержку в матче с Сан-Марино (9:0). На что Фабрегас ответил: "Друг, 9 голов, а ты ни разу не забил? Ну ты чего, Голо...".

Напомним, что в том матче за сборную России четыре гола забил Артем Дзюба, два на счету Федора Смолова, по одному разу отметились Федор Кудряшов и Антон Миранчук, а также Микеле Чеволи забил автогол.

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