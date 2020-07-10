Фабрегас объяснил, почему считает Месси лучшим футболистом мира

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Фабрегас объяснил, почему считает Месси лучшим футболистом мира

Полузащитник "Монако" Сеск Фабрегас рассказал, что, по его мнению, делает форварда "Барселоны" Лионеля Месси лучшим футболистом в мире.

"Я играл с ним с 13 лет. Могу утверждать, его талант несопоставим ни с кем другим. Кроме того, он отличный соперник. Месси всегда хочет побеждать, даже на тренировках. Если Лионель проиграет в матче пять на пять, то будет очень зол", - приводит слова испанца BBC.

33-летний Месси всю свою карьеру провёл в "Барсе". В текущем сезоне на счету аргентинца 27 голов и 24 ассиста в 39 матчах.

33-летний Фабрегас выступал за "сине-гранатовых" с 2011 по 2014 год, после чего ушёл в "Челси".

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