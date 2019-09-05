Фабрегас оценил перспективы Мбаппе

Хавбек "Монако" Сеск Фабрегас выразил уверенность, что однажды форвард ПСЖ Килиан Мбаппе станет лучшим игроком в мире.

"Он феноменален. Килиан не только быстрый и взрывной, он также очень умно выбирает позицию. У него идеальное чувство момента. Диего Коста и Тьерри Анри были особенно в этом хороши. Но Мбаппе выделяет его голод, он знает, как использовать свои способности. Определённо Килиан станет лучшим игроком в мире в будущем", - приводит слова Фабрегаса Goal.com.

20-летний Мбаппе в течение профессиональной карьеры сыграл 151 матч на клубном уровне, забил 89 голов и сделал 49 ассистов.

Авторитетный портал Transfermarkt считает француза самым дорогим футболистом планеты, оценивая его стоимость в 200 миллионов евро.

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