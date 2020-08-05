Фабрегас отреагировал на решение Касильяса завершить карьеру

Испанский полузащитник "Монако" Сеск Фабрегас прокомментировал уход своего соотечественника Икера Касильяса из профессионального футбола.

"Большое спасибо, Икер Касильяс, за всё, что ты сделал для меня, и за всё, что ты дал миру футбола как на поле, так и за его пределами. Ты - образец для подражания. Удачи тебе и твоей прекрасной семье в будущем" - написал хавбек в твиттере.

Напомним, что Касильяс и Фабрегас вместе играли за сборную Испании и побеждали на трёх международных турнирах - Евро-2008, ЧМ-2010 и Евро-2012.

Легендарный вратарь объявил о завершении карьеры во вторник. Ожидается, что он станет советником президента мадридского "Реала".

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