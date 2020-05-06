Фабрегас ответил Куртуа, который выступил против возможного признания "Барселоны" чемпионом Испании
Полузащитник "Монако" Сеск Фабрегас прокомментировал слова вратаря "Реала" Тибо Куртуа, который заявил, что "Барселону" нельзя признавать чемпионом Испании, если сезон не будет возобновлен.
"Каждый действует исходя из своих интересов. "Монако" совсем немного не хватило, чтобы попасть в еврокубки. Если чемпионат Испании завершат досрочно, то "Барселона" будет настоящим чемпионом. Турниры завершают из-за крайней необходимости, а не потому, что кому-то так хочется.
Нам сказали, что чемпионат Франции отменен и матчей больше не будет. Мы не играем уже давно, поэтому могли получить глупые травмы. Даже не помню, когда я не тренировался целых полтора месяца. В прошлый раз такое случилось, когда мне было лет 15", - приводит слова Фабрегаса Marca.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14