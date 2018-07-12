Фабрегас поблагодарил Конте за совместную работу

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Фабрегас поблагодарил Конте за совместную работу
Полузащитник "Челси" Сеск Фабрегас выступил с заявлением, в котором попрощался с главным тренером команды Антонио Конте

"Мистер, благодарю Вас за титул чемпиона АПЛ и Кубок Англии. Сначала мне было тяжело доказать вам свой класс, но в итоге, я смог заставить вас гордиться собой. Удачи в будущем", – написал Фабрегас в своем твиттере.

Напомним, что "Челси" планирует уволить Конте и назначить новым наставником Маурицио Сарри.

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