Фабрегас поддержал Месси и Неймара
Фото: твиттер Фабрегаса
Хавбек "Монако" Франсеск Фабрегас выступил в поддержку футболистов ПСЖ Лионеля Месси и Неймара.
Вчера во время игры с "Бордо" (3:0) на бразильца и аргентинца обрушился шквал критики со стороны фанатов парижан.
"У футбола вообще нет памяти. Жаль. Братья, я всегда с вами", - написал Фабрегас в твиттере.
Напомним, что Фабрегас знаком с Месси и Неймаром по совместным выступлениям за "Барселону".
Читайте также: Месси и Неймар подверглись оскорблениям со стороны фанатов ПСЖ. | http://soccernews.ru
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