Фабрегас поддержал Месси и Неймара

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Фабрегас поддержал Месси и НеймараФото: твиттер Фабрегаса

Хавбек "Монако" Франсеск Фабрегас выступил в поддержку футболистов ПСЖ Лионеля Месси и Неймара.

Вчера во время игры с "Бордо" (3:0) на бразильца и аргентинца обрушился шквал критики со стороны фанатов парижан.

"У футбола вообще нет памяти. Жаль. Братья, я всегда с вами", - написал Фабрегас в твиттере.

Напомним, что Фабрегас знаком с Месси и Неймаром по совместным выступлениям за "Барселону".

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Почему? Эпические провалы Лео за всю его карьеру будут помнить всегда! Такое забыть невозможно! Alles Paris! Viscas El Barca! GGMU!

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