Фабрегас поддержал Месси и Неймара

Фото: твиттер Фабрегаса

Хавбек "Монако" Франсеск Фабрегас выступил в поддержку футболистов ПСЖ Лионеля Месси и Неймара.

Вчера во время игры с "Бордо" (3:0) на бразильца и аргентинца обрушился шквал критики со стороны фанатов парижан.

"У футбола вообще нет памяти. Жаль. Братья, я всегда с вами", - написал Фабрегас в твиттере.

Напомним, что Фабрегас знаком с Месси и Неймаром по совместным выступлениям за "Барселону".

Читайте также: Месси и Неймар подверглись оскорблениям со стороны фанатов ПСЖ. | http://soccernews.ru