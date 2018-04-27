Фабрегас поделился мнением о возможном уходе Салаха из "Ливерпуля"

Хавбек "Челси" Франсеск Фабрегас высказался о возможном уходе Мохамеда Салаха из "Ливерпуля".

"Салах очень талантлив. По-моему, в "Ливерпуле" он нашел себя. Он проводит великолепный сезон. Не думаю, что в мире найдется клуб, который сможет удовлетворить запросы "Ливерпуля" по трансферу Салаха. Мне сложно будет понять, если Салах захочет покинуть "Ливерпуль" этим летом" - приводит слова Фабрегаса Sportsmole.

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