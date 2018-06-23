Фабрегас поделился мнением об игре Роналду на ЧМ-2018

Полузащитник "Челси" Сеск Фабрегас поделился мнением об игре форварда "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду на ЧМ-2018.

"Он играет хорошо, но если реально рассмотреть то, что он сделал, то там будут гол с пенальти, гол со штрафного, гол после углового и гол после удара, который Давид Де Хеа должен был отбивать. Роналду нужно отдать должное, конечно, но его голы пришли со стандартов или ошибок" - приводит слова Фабрегаса BBC.

Отметим, что 33-летний Роналду забил все четыре гола сборной Португалии на текущем ЧМ.

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