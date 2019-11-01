Фабрегас получил травму подколенного сухожилия

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Фабрегас получил травму подколенного сухожилия

Хавбек "Монако" Франсеск Фабрегас получил травму, из-за которой пропустит неопределенное количество времени. Об этом сообщает официальный сайт команды.

По данным источника, 32-летний футболист получил повреждение подколенного сухожилия в матче 1/16 финала Кубка французской лиги с "Марселем" (2:1).

Пока неизвестно, на какой срок выбыл полузащитник. В этом сезоне он сделал 2 ассиста в 9 матчах Лиги 1.

А еще: Тренер "Монако" рассказал, в чём Головин превосходит Фабрегаса| http://soccernews.ru
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