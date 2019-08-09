Фабрегас потроллил свою жену и супругу Месси

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Фабрегас потроллил свою жену и супругу Месси

Полузащитник "Монако" Сеск Фабрегас подшутил над своей женой Даниэллой Семаан, а также супругой форварда "Барселоны" Лионеля Месси Антонеллой Рокуццо.

Даниэлла выложила в своем Instagram фотографию вместе с Рокуццо. Обе девушки были в купальниках на фоне теннисного корта.

"Хороший теннисный корт", - написал Фабрегас в комментариях. Пост хавбека понравились более, чем 700 пользователям сети.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Daniella Semaan Fabregas (@daniellasemaan)

Месси и Фабрегас являются воспитанниками "Барселоны" и в течение нескольких лет совместно выступали за каталонский клуб.

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