Фабрегас предложил "Монако" отсрочить выплату его зарплаты из-за коронавируса

Хавбек "Монако" Сеск Фабрегас предложил клубу отсрочить выплату его зарплаты на четыре месяца из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает The Telegraph.

По данным источника, футболист также предложил сократить его оклад на 30%. Это поможет "Монако" сэкономить около двух миллионов фунтов на данный момент и еще 500 тысяч, которые не придется выплачивать.

Помимо этого, Фабрегас будет сам выплачивать недостающую зарплату работникам стадиона клуба, которым также сократили зарплату.

Ранее сообщалось, что 95-летняя прабабушка футболиста заболела коронавирусом.

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