Фабрегас присоединился к Погба и поздравил Кокорина с днем рождения

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Фабрегас присоединился к Погба и поздравил Кокорина с днем рождения

Экс-игрок сборной Испании Сеск Фабрегас в инстаграме поздравил форварда "Сочи" Александра Кокорина с днем рождения.

Ранее полузащитник "МЮ" Поль Погба также поздравил российского футболиста в соцсети.

"Привет Александр, это Сеск. Слышал, у тебя сегодня день рождения. Я поздравляю тебя с этим фантастическим днем в кругу семьи и друзей.

Надеюсь, однажды мы с тобой встретимся, окей? Хорошего дня, береги себя. Чао", - сказал Фабрегас.

Кокорин ответил: "Спасибо, мой друг, очень красиво".

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Погба поздравил Кокорина с днем рождения

Погба поздравил Кокорина с днем рождения

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