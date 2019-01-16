Фабрегас пропустит ближайший матч "Монако"

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Фабрегас пропустит ближайший матч "Монако"

Полузащитник "Монако" Сеск Фабрегас не поможет своей команде в перенесённом матче 17-го тура французской Лиги 1 против "Ниццы".

Тренерский штаб монегасков по неизвестным причинам не включил 31-летнего испанца в заявку на ближайший поединок.

Зато в составе нашлось место для хавбека сборной России Александра Головина.

Напомним, что матч "Монако" - "Ницца" состоится сегодня, 16 января, в 21:00 по московскому времени.

Фабрегас присоединился к команде Тьерри Анри 11 января на правах свободного агента. Спустя два дня чемпион мира 2010 года дебютировал в составе "красно-белых" в гостевой игре с "Марселем", завершившейся ничьей 1:1.

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