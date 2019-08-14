Фабрегас пропустит три матча Лиги 1

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Фабрегас пропустит три матча Лиги 1

Хавбека "Монако" Сеска Фабрегаса дисквалифицировали на три матча. Об этом сообщает официальный сайт Лиги 1.

Футболист был удален в матче 1-го тура чемпионата Франции с "Лионом" (0:3). Фабрегас сфолил на защитнике Лео Дюбуа и получил красную карточку.

Таким образом, испанец пропустит матчи  с "Метцем", "Нимом" и "Страсбуром".

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