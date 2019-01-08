Фабрегас прошел медобследование в новом клубе

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Фабрегас прошел медобследование в новом клубе

Хавбек "Челси" Сеск Фабрегас прошел медобследование в "Монако".

Однако когда состоится трансфер футболиста неизвестно, так как "Челси" не хочет отпускать его пока не найдет замену.

Отмечается, что Фабрегас согласовал с "Монако" трехлетнее соглашение.

В этом сезоне на счету Фабрегаса один гол и два ассиста в 16 играх.

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