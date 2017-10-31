Фабрегас проведет 100-й матч в Лиге Чемпионов

В матче 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов "Челси" на выезде сыграет с "Ромой".

В заявку лондонского клуба попал испанский полузащитник команды Сеск Фабрегас.

Этот матч станет 100-м в ЛЧ для 30-летнего хавбека.

Стоит отметить, что испанец станет 33-м игроком, который достиг этой отметки.

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