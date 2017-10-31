Фабрегас - пятый игрок по возрасту, проведший 100 матчей в Лиге Чемпионов

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Фабрегас - пятый игрок по возрасту, проведший 100 матчей в Лиге Чемпионов

В матче 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов "Челси" играет с "Ромой".

Этот поединок стал 100-м в турнире для полузащитника лондонского клуба Сеска Фабрегаса.

Стоит отметить, что он стал пятым по возрасту игроком, который достиг этой отметки.

Раньше Фабрегаса (30 лет и 180 дней) 100 матчей в Лиге Чемпионов провели лишь: Лионель Месси (28 лет и 84 дня), Рауль (28 лет и 239 дней), Икер Касильяс (28 лет и 272 дня), а также Криштиану Роналду (29 лет и 56 дней).

Не пропустите: Фабрегас проведет 100-й матч в Лиге Чемпионов. | http://soccernews.ru

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