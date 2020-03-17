Фабрегас рассказал, как проспорил Кабальеро Range Rover
Полузащитник "Монако" Сеск Фабрегас вспомнил, как во время выступлений за "Челси" он проиграл крупный спор вратарю Вилли Кабальеро.
По словам испанца, он заключил с экс-одноклубником пари, по условиям которого разыгрывался автомобиль Range Rover. Если бы голкипер отразил пенальти хавбека, то получал бы машину, и он сделал это.
"Я превратился в самого глупого парня на планете. Все кричали и смеялись, говорили, что мне нужно отдать долг. Я пошёл на свалку и нашёл там сломанный автомобиль, на котором вообще нельзя было ездить. Он обошёлся мне в 950 фунтов. На следующий день его доставили к тренировочному комплексу. Остальная часть истории - на видео", - написал Фабрегас в инстаграме.
So, after a player already told the story to the press of what happened one day in 2018 and many people asked me if it’s true, there we go. Many times for many years after training, I stay a little bit longer to take some penalties. I always made little bets with the goalkeepers to put a bit of spice into the challenge. For some reason, I never really missed one. So one day i got too confident and it got a of out of hand. It was Willy Caballero’s turn and I told him that if he saved it I’d get him a Range Rover. Unfortunately for me, he saved it in front of the whole team so you can imagine how it went... I went from feeling the most confident, to feeling the most stupid guy on earth . Everybody obviously was shouting and laughing that I had to pay my debt. I went to a scrapyard and I found a destroyed Range Rover that couldn’t be used at all for £950 so I said, you know what? I’ll get that. The next day they brought it to the training ground and well... I’ll show you the rest on a video. The lesson of the story is: Don’t bet at all at any cost. @willycaba
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