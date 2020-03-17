Фабрегас рассказал, как проспорил Кабальеро Range Rover

Полузащитник "Монако" Сеск Фабрегас вспомнил, как во время выступлений за "Челси" он проиграл крупный спор вратарю Вилли Кабальеро.

По словам испанца, он заключил с экс-одноклубником пари, по условиям которого разыгрывался автомобиль Range Rover. Если бы голкипер отразил пенальти хавбека, то получал бы машину, и он сделал это.

"Я превратился в самого глупого парня на планете. Все кричали и смеялись, говорили, что мне нужно отдать долг. Я пошёл на свалку и нашёл там сломанный автомобиль, на котором вообще нельзя было ездить. Он обошёлся мне в 950 фунтов. На следующий день его доставили к тренировочному комплексу. Остальная часть истории - на видео", - написал Фабрегас в инстаграме.

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