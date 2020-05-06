Фабрегас рассказал о реакции "Монако" на досрочное завершение сезона Лиги 1

Хавбек "Монако" Сеск Фабрегас рассказал о реакции команды на досрочное завершение сезона Лиги 1.

"Решение досрочно завершить сезон застало нас врасплох. У нас есть группа в вотсапе, куда наш тренер по физподготовке отправлял упражнения. И в один момент нам неожиданно сообщили, что сезон отменен. Мы были в шоке. Было решено возобновить сезона 17 июля, но спустя 2 дня мы узнали о завершении сезона", - цитирует Mundo Deportivo Фабрегаса.

Напомним, чемпионат Франции досрочно завершен из-за пандемии коронавируса. Чемпионом нынешнего сезона стал ПСЖ. "Монако" закончил сезон на 9 позиции.

Не пропустите: Головин без еврокубков, у ПСЖ рутинное чемпионство, а Лион подает в суд: подводим главные итоги остановленного чемпионата Франции| http://soccernews.ru