Фабрегас рассказал о реакции "Монако" на досрочное завершение сезона Лиги 1
Хавбек "Монако" Сеск Фабрегас рассказал о реакции команды на досрочное завершение сезона Лиги 1.
"Решение досрочно завершить сезон застало нас врасплох. У нас есть группа в вотсапе, куда наш тренер по физподготовке отправлял упражнения. И в один момент нам неожиданно сообщили, что сезон отменен. Мы были в шоке. Было решено возобновить сезона 17 июля, но спустя 2 дня мы узнали о завершении сезона", - цитирует Mundo Deportivo Фабрегаса.
Напомним, чемпионат Франции досрочно завершен из-за пандемии коронавируса. Чемпионом нынешнего сезона стал ПСЖ. "Монако" закончил сезон на 9 позиции.
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|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
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|Марсель
|28
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|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
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|5
|Реймс
|28
|41
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|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Анжер
|28
|39
|11
|Страсбур
|27
|38
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13