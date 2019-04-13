Фабрегас рассказал, почему покинул "Челси"
Полузащитник "Монако" Сеск Фабрегас рассказал, почему этой зимой он ушел из "Челси". Об этом сообщает Goal.
"Я бы мог остаться в "Чесли", однако новый тренер пришел с футболистом, к которому относится как к сыну. Поэтому мне было сложно участвовать в матчах и делать то, что я хочу. Я люблю футбол. Но испытывать радость от того, что просто играю за "Челси" не могу", - сказал Фабрегас.
Напомним, летом 2018 года "Челси" возглавил Маурицио Сарри, вместе с ним в команду пришел полузащитник Жоржиньо.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|33
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|2
|Манчестер Сити
|32
|80
|3
|Тоттенхэм
|33
|67
|4
|Челси
|33
|66
|5
|Арсенал Лондон
|32
|63
|6
|Манчестер Юнайтед
|32
|61
|7
|Лестер Сити
|34
|47
|8
|Вулверхэмптон
|33
|47
|9
|Эвертон
|34
|46
|10
|Уотфорд
|32
|46
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|33
|42
|12
|Борнмут
|34
|41
|13
|Кристал Пэлас
|33
|39
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|34
|38
|15
|Саутгемптон
|33
|36
|16
|Бернли
|33
|36
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|32
|33
|18
|Кардифф Сити
|32
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|20
|20
|Хаддерсфилд Таун
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