Фабрегас рассказал, почему покинул "Челси"

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Фабрегас рассказал, почему покинул "Челси"

Полузащитник "Монако" Сеск Фабрегас рассказал, почему этой зимой он ушел из "Челси". Об этом сообщает Goal.

"Я бы мог остаться в "Чесли", однако новый тренер пришел с футболистом, к которому относится как к сыну. Поэтому мне было сложно участвовать в матчах и делать то, что я хочу. Я люблю футбол. Но испытывать радость от того, что просто играю за "Челси" не могу", - сказал Фабрегас.

Напомним, летом 2018 года "Челси" возглавил Маурицио Сарри, вместе с ним в команду пришел полузащитник Жоржиньо.

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