Фабрегас рассказал, почему в 2011 году перешел из "Арсенала" в "Барселону"

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Фабрегас рассказал, почему в 2011 году перешел из "Арсенала" в "Барселону"
Полузащитник "Монако" Сеск Фабрегас рассказал об обстоятельствах своего перехода из "Арсенала" в "Барселону" в 2011 году.

"Тогда я был капитаном и на меня оказывалось большое давление. Я хотел что-то выиграть с командой и отдал все для этого. Иногда я плакал после поражений. Я страдал и не спал ночами. Только представьте, после поражения вы садитесь в автобус в подавленном состоянии, а некоторые из партнеров по команде смеются и обсуждают, куда им пойти отдохнуть. Это длилось несколько лет. Мы показывали красивый футбол, которым я наслаждался. Но мне приходилось оказывать давление на себя, чтобы вести за собой команду. В какой-то момент я стал чувствовать себя одиноким.

В последние 2-3 года в "Арсенале" я считал, что только ван Перси и Насри соответствуют моему уровню. Не хочу показаться высокомерным, но я действительно так думал. Я был истощен физически и психологически. Нам не хватало нескольких трансферов, которые клуб так и не сделал.

Когда я увидел отношение некоторых футболистов к делу, то решил попробовать себя где-то еще", - цитирует Фабрегаса Goal.

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