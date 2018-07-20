Фабрегас сделал прогноз об игре "Челси" при Сарри

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Фабрегас сделал прогноз об игре "Челси" при Сарри

Полузащитник "Челси" Сеск Фабрегас прокомментировал назначение на пост главного тренера клуба Маурицио Сарри.

"Приход Сарри является новым этапом для меня и других игроков. Мы должны доказать новому тренеру, что являемся игроками высокого уровня и заслуживаем места в составе.

Всегда когда приходит новый тренер все показывают свой максимум. Я хочу выходить на поле постоянно, поэтому обязан на каждой тренировке выкладываться по максимуму. 

Я верю в стиль Сарри. Я вырос при такой системе игры. Думаю, что будет преимуществом для меня", - приводит слова Фабрегаса официальный сайт клуба.

В минувшем сезоне 31-летний Фабрегас провел за "Челси" 49 матчей, забил 3 гола и отдал 9 результативных передач.

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