Полузащитник лондонского "Челси" Сеск Фабрегас сделал удивительное предложение сборной Аргентины, которая после отмены матча против Израиля ищет для себя соперника для последней игры в преддверии Чемпионата Мира в России.

Так, хавбек "аристократов" заявил о готовности возместить пробел, образовавшийся в графике "бело-голубых", и выйти на поле против них в составе команды, игроки которой не поедут на ЧМ. Своими партнерами испанец пожелал увидеть: Буффона, Бельерина, Байи, Ван Дейка, Алонсо, Гетце, Наингголана, Сане, Джеко и Бэйла.

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