Фабрегас сделал удивительное предложение сборной Аргентины

1 Теги товарищеские матчиаргентинасеск фабрегас

Фабрегас сделал удивительное предложение сборной АргентиныПолузащитник лондонского "Челси" Сеск Фабрегас сделал удивительное предложение сборной Аргентины, которая после отмены матча против Израиля ищет для себя соперника для последней игры в преддверии Чемпионата Мира в России.

Так, хавбек "аристократов" заявил о готовности возместить пробел, образовавшийся в графике "бело-голубых", и выйти на поле против них в составе команды, игроки которой не поедут на ЧМ. Своими партнерами испанец пожелал увидеть: Буффона, Бельерина, Байи, Ван Дейка, Алонсо, Гетце, Наингголана, Сане, Джеко и Бэйла.

Не пропустите: представление сборной Аргентины перед Чемпионатом Мира. | soccernews.ru

комментарии
Руслан

Бензема даже в эту сборную не взяли?!)))

Ответить

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Преследуя свои цели: Англия и Коста-Рика сыграют поединок в Лидсе

Преследуя свои цели: Англия и Коста-Рика сыграют поединок в Лидсе

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Египет 0 0
2 Россия 0 0
3 Саудовская Аравия 0 0
4 Уругвай 0 0
Группа B М О
1 Иран 0 0
2 Марокко 0 0
3 Португалия 0 0
4 Испания 0 0
Группа C М О
1 Австралия 0 0
2 Дания 0 0
3 Франция 0 0
4 Перу 0 0
Группа D М О
1 Аргентина 0 0
2 Хорватия 0 0
3 Исландия 0 0
4 Нигерия 0 0
Группа E М О
1 Бразилия 0 0
2 Коста-Рика 0 0
3 Сербия 0 0
4 Швейцария 0 0
Группа F М О
1 Германия 0 0
2 Южная Корея 0 0
3 Мексика 0 0
4 Швеция 0 0
Группа G М О
1 Бельгия 0 0
2 Англия 0 0
3 Панама 0 0
4 Тунис 0 0
Группа H М О
1 Колумбия 0 0
2 Япония 0 0
3 Польша 0 0
4 Сенегал 0 0
Полная таблица

топ-5 тегов