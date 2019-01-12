Фабрегас сделал заявление о переходе в "Монако"
Испанский полузащитник Сеск Фабрегас прокомментировал свой переход в "Монако" из "Челси".
"Я очень рад, что перешел в "Монако". Для меня это новый проект. У клуба отличный состав с молодым тренером и молодыми игроками. Я с нетерпением жду возможности помочь команде. Я доволен трансфером", - приводит слова Фабрегаса официальный сайт монегасков.
Напомним, что в "Монако" также выступает российский полузащитник Александр Головин.
31-летний Фабрегас обошелся "Монако" в 10 миллионов евро. Его контракт с французским клубом будет действовать до лета 2022 года.
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