Фабрегас сегодня в последний раз сыграет в составе "Челси"

Полузащитник "Челси" Сеск Фабрегас сегодня, 5 января, в последний раз сыграет в составе лондонской команды. Об этом сообщает Sky Sports.



Ранее сообщалось, что игрок уже обговорил с "Монако" условия контракта, который будет рассчитан на два с половиной сезона, до лета 2021 года.



Контракт футболиста с "Челси" действует до лета текущего года.

Матче "Челси" - "Ноттингем Форест" состоится 5 января. Начало - в 18:00.

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