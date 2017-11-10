Фабрегас: "Скучаю только по семье и друзьям из Барселоны"

Полузащитник лондонского "Челси" Сеск Фабрегас высказался о своем возможном возвращении в каталонскую "Барселону".

" Я нашел абсолютное счастье в "Челси", семья в восторге, полностью адаптировалась к жизни в Лондоне, фанаты любят меня... Я слишком счастлив, чтобы что-то менять, я только скучаю по семье и друзьям из Барселоны ", - цитирует 30-летнего хавбека sport.es.

Напомним, "Челси" готов побороться с "Манчестер Юнайтед" и ПСЖ за хавбека "Ромы". | soccernews.ru