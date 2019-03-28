Фабрегас составил символическую сборную из футболистов, с которыми играл

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Фабрегас составил символическую сборную из футболистов, с которыми играл

Хавбек "Монако" Сеск Фабрегас составил символическую сборную из бывших партнёров по команде.

Напомним, что испанец в течение карьеры выступал за "Арсенал", "Барселону" и "Челси".

Вратарь: Икер Касильяс;

Защитники: Дани Алвес, Джон Терри, Жерар Пике, Жорди Альба;

Полузащитники: Патрик Виейра, Андрес Иньеста, Эден Азар;

Нападающие: Лионель Месси, Диего Коста, Тьерри Анри.

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