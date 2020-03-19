Фабрегас советует "Челси" обратить внимание на Головина

Полузащитник "Монако" Сеск Фабрегас признался, что советует "Челси" присмотреться к своему партнёру по команде Александру Головину.

"В "Монако" достаточно талантливых футболистов, но прямо сейчас заиграть в Англии может всего один из них. Кто? Головин. У него невероятный пас. Он наш лидер в текущем сезоне. Когда я разговариваю с кем-то из сотрудников "Челси", то рекомендую им обратить внимание на Головина. Думаю, он может вписаться в игру, которую сегодня выстраивает тренерский штаб клуба", - сказал испанец.

Фабрегас выступал за "Челси" с 2014 по 2019 год и выиграл с командой пять трофеев.

Головин в текущем сезоне провёл за "Монако" 30 матчей, забил 3 гола и сделал 4 ассиста.

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