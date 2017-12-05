Фабрегас: "У меня - еще много лет в футболе"

Полузащитник лондонского "Челси" Сеск Фабрегас высказался о своем будущем.

" Мы никогда не перестаем учиться в футболе. Мне всего 30, но это ничего не значит. У меня - все еще много лет в футболе, учитывая мою форму. У меня все еще есть год контракта, и мы посмотрим, что произойдет в будущем. Я нахожусь там, где и хочу быть, я всем доволен. Когда придет время, мы обсудим мое будущее ", - цитирует 30-летнего хавбека le10sport.

Напомним, Фабрегас не исключил переход Неймара в "Реал". | soccernews.ru