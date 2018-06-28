Фабрегас, увидев стартовые составы Англии и Бельгии, передумал смотреть игру

Хавбек "Челси" Франсеск Фабрегас разочаровался в предстоящем матче между сборными Англии и Бельгии.

"Я ждал игру Англия - Бельгия. Но теперь уже нет... Им абсолютно нет дела, кто будет 1-й, а кто 2-й. Пойду лучше поужинаю" - написал Фабрегас в твиттере.

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