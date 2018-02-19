Фабрегас: "В Англии Месси все равно был бы лучшим"

Полузащитник лондонского "Челси" Сеск Фабрегас оценил шансы форварда каталонской "Барселоны" Лионеля Месси на то, чтобы добиться успеха в АПЛ, а также высказался о предстоящих матчах свое команды против "сине-гранатовых" в рамках 1/8 финала Лиги Чемпионов.

"Без сомнения, Месси все равно был бы лучшим игроком и в Англии... "Барселона" - одна из лучших команд в мире, но мы - действующие чемпионы Премьер-Лиги, поэтому заслуживаем уважения. Мы заслуживаем того, чтобы пройти дальше. Постараемся сыграть против них в обоих матчах хорошо. Это уже случалось с нами в прошлом. В футболе никогда не говори "Никогда", - цитирует 30-летнего хавбека goal.com.

Напомним, Фабрегас оценил выступления "Челси" в текущем сезоне. | soccernews.ru