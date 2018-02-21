Фабрегас: "Виллиан мог сделать хет-трик"

Полузащитник лондонского "Челси" Сеск Фабрегас прокомментировал первую игру 1/8 финала Лиги Чемпионов против каталонской "Барселоны".

"Я испытываю досаду. Я думаю, что мы были очень хороши, мы отлично выполнили план на игру, мы были компактными, цельными, играли как команда и создали много шансов. Виллиан мог сделать хет-трик, но мы возвращаемся домой грустными, потому что фантастическая производительность не равно фантастическому результату", - цитирует 30-летнего хавбека ВВС.

Напомним, результат матча против "Барселоны" прокомментировал Конте.