Фабрегас вошел в Книгу рекордов Гиннесса

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Фабрегас вошел в Книгу рекордов ГиннессаПолузащитник "Челси" Сеск Фабрегас вошел в Книгу рекордов Гиннесса.

Как сообщает Sky Sports, испанец быстрее других оформил 100 голевых передач в чемпионате Англии. 

Для рекорда испанцу понадобилось 293 игры, предыдущее достижение принадлежало хавбеку "Манчестер Юнайтед" Райану Гиггзу, отдавшему 100 голевых передач за 367 игр.  

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