Фабрегас впечатлен работой Головина на тренировках

Хавбек "Монако" Франсеск Фабрегас высказался о своем одноклубнике Александре Головине.

"Я с удивлением наблюдаю за Головиным на тренировках. Я уже не могу такое повторить. Он даже не знает, что я отдал бы все ради того, чтобы быть таким же и снова делать подобные вещи", - приводит слова Фабрегаса Mundial.

Головин перебрался в "Монако" в 2018 году. В минувшем сезоне на его счету 4 забитых мяча и 4 результативные передачи в 35 матчах.

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